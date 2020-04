Borriello a lavoro a fronte delle difficoltà dovute alla pandemia

COMUNE-FEDERAZIONI

Circoli protagonisti nei giorni scorsi di una videoconferenza con l’assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, per sottolineare tutte le difficoltà che la pandemia ha creato sia alla struttura amministrativa. Con dipendenti in cassa integrazione, sia a quella sportiva, con locali che saranno forse molto stretti per praticare sport in futuro. Ieri nuova videoconferenza, questa volta con tutte le federazioni sportive organizzata dal presidente del Coni regionale Sergio Roncelli.

Garantito lo stop alle tasse e alle concessioni comunali fino alla fine del 2020 con l’impegno di farsi promotori di un dialogo per l‘apertura delle palestre scolastiche. La consegna alle federazioni delle attrezzature utilizzate per le Universiadi. Oggi giacenti in un capannone, e l’ampliamento della detassazione anche alle società della città metropolitana. Fonte: Il Mattino