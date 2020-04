UEFA: Se i campionati non si concludessero si prenderebbe la classifica attuale

Ancora non c’è una decisione ufficiale sulle liste da presentare all’UEFA per le squadre qualificate alle prossime coppe europee. Se i campionati non dovessero concludersi ci sarebbe un gran lavoro da fare per capire la formula migliore id qualificazione. Dall’UEFA trapela la volontà di prendere in considerazione la classifica attuale, anche senza aver completato le giornate di campionato.

In Francia questa indiscrezione è stata accolta con scetticismo dal presidente del Lione (attualmente 7° a -9 dal Lille quarto), Jean-Michel Aulas. Il quale ha dichiarato: “Non sono d’accordo: ci sono 10 partite da giocare. Siamo in corsa in Coppa di Lega e in Champions League, tutto è ancora da decidere“.