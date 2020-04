Uefa – Finire stagione anche con cambio format

Il Comitato esecutivo dell’Uefa ha approvato le linee guida sui principi di ammissibilità alle competizioni europee per club del 2020-21. E riflettono il principio che l’ammissione “si basi sempre sul merito sportivo”.

Si legge su Snsa. Pertanto, la Uefa esorta le federazioni nazionali e le leghe a considerare tutte le possibili opzioni (anche un cambio di format dei campionati) per portare a termine la stagione.

Tuttavia, in caso di interruzione anticipata, la procedura per la scelta dei club dovrebbe basarsi “su principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori”