Su Koulibaly non mancano le pretendenti, però AdL chiede davvero tanto

Sono passati due anni e un giorno da quello splendido stacco di testa contro la Juventus a Torino, che aveva creato una speranza di provare a vincere lo scudetto, reso vano dopo la gara di Firenze. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly che ieri ha scritto sul suo profilo. “Ricordo davvero tutto, quel gol fu fatto dal popolo partenopeo. Ancora sento il rumore del pallone che va a finire sulla mia testa e dopo gli abbracci di Callejon e dei miei compagni”. Le stagioni precedenti hanno fatto sì che i club stranieri si interessassero e non poco alle prestazioni del difensore senegalese. Ancora oggi, secondo il Corriere dello Sport, bussano alla sua porta, le due squadre di Manchester, il Real Madrid e il Psg. Nonostante una stagione non certo positiva, iniziata dalla sfortunata autorete contro la Juventus del 4-3, AdL però chiede non meno di 100 milioni per la sua cessione. K2 vuole riscattarsi in questi finale di stagione per dimostrare che non è il giocatore visto anche contro Parma, Bologna e Lecce e dare un segnale forte a squadra e tifosi.

La Redazione