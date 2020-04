Si lavora per riprendere allineandosi ai principali campionati europei

SOLO ALLENAMENTI

In via Allegri sanno comunque che la strada per sentire di nuovo il fischio d’inizio di un arbitro in una partita ufficiale rimane tortuosa. Perché una cosa è riprendere gli allenamenti, un’altra è riprendere il campionato di Serie A. Per tagliare il secondo traguardo sono obbligatori degli step che sono inattuabili con la curva dei morti che ancora non è su livelli soddisfacenti. Ecco perché tutte le componenti federali riunite ieri da Spadafora (collegato anche il professor Vaia, uno degli esperti della Federazione) si sono concentrate solo ed esclusivamente sugli allenamenti.

Probabilmente le società di A, che martedì hanno votato all’unanimità per la ripartenza mettendo da parte (definitivamente?) le spaccature interne, avrebbero gradito avere qualche rassicurazione in più in vista della ripresa delle partite (il presidente Dal Pino un accenno nel suo discorso l’ha fatto), ma il discorso andrà affrontato in un secondo momento. La Figc ritiene che, visto il momento che sta attraversando il Paese, già riaccendere il motore sarebbe importante. Anche per allineare la Serie A con gli altri campionati europei più importanti, tutti decisi a ripartire o già certi di farlo. Spadafora ha gradito questo atteggiamento, questo voler affrontare una problematica alla volta, e la scelta si è rivelata giusta. Fonte: CdS