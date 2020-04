Ryan, OMS: “Far ripartire lo sport vuole dire amplificare il contagio”

Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’OMS, ha parlato in conferenza stampa della ripresa dello Sport. Molto cauto, per non dire assolutamente contrario l’esperto avvisa sui grossi rischi di un’ eventuale ripartenza, affermando che questo comporterebbe la notevole probabilità di un ampliamento dei contagi da Coronavirus.

“Gli eventi sportivi rappresentano per loro natura un assembramento. E sappiamo che un gran numero di persone in un luogo ristretto quando sta circolando un virus risulta in un’amplificazione del rischio di contagio. Anche a noi manca molto lo sport, ma vogliamo che sia sicuro e chiediamo alle associazioni nazionali e internazionali di lavorare a questo scopo”.

sigonfialarete.com