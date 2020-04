Aliaj, ag. Rrahmani: “Devo fare i complimenti a Giuntoli…”

Adrian Aliaj (agente di Amir Rrahmani) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “La prima cosa che devo dire è che nessuno si aspettava una situazione del genere. Abbiamo preso in maniera superficiale la situazione, dal momento in cui è diventata una situazione seria abbiamo capito che c’era un po’ di tempo da stare senza calcio. La tristezza e la paura hanno preso anche Rrahmani, ma è normale per un calciatore”.

Rischi nel tornare a giocare?

“Personalmente penso che il calcio deve cominciare, il campionato va chiuso nel modo corretto altrimenti arrivano altri problemi. È una questione molto delicata, le squadre devono stare molto attente nella preparazione, è difficile riprendere la preparazione”.

Paura infortuni?

“In Italia hanno molti più giocatori degli altri campionati europei. La rosa è larga e se sono intelligenti da far giocare tutti, per farli girare, non ci sono preoccupazioni”.

Prolungamenti contratti?

“Non possiamo controllare certe cose, la FIFA ha dato qualche informazione, ma la parte legale è ancora un po’ caotica. Per adesso è tutto aperto, non c’è qualcosa di veramente chiaro. È una situazione complicata, ma sicuramente lasceremo chiudere i campionati a mente libera”.

Napoli veloce su Rrahmani?

“Devo fare i complimenti a Giuntoli, è una brava persona ed un grande professionista. Sempre giusto in ogni fase di negoziazione, molto veloce ed ha portato a termine tutto nella maniera più precisa possibile. Siamo molto contenti dell’operazione fatta e tanti complimenti al Napoli che ha preso un giocatore nel momento giusto”.