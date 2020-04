RINNOVO – Napoli-Maksimovic, dopo la pandemia nuovo incontro per il sì

I rinnovi di contratto in casa Napoli sembrano davvero dei romanzi a puntate, difficili capire quando ci sarà la parola fine su ognuno di loro sia in positivo che in negativo. Uno di questi riguarda Nikola Maksimovic, il difensore serbo ex Torino era davvero ad un passo dal sì, soprattutto prima dell’infortunio, ma le parti si riaggiorneranno dopo il Covid-19. La sensazione, secondo il CdS, è che alla fine la firma per il rinnovo ci dovrebbe essere, visto che con il suo agente Ramadani, è stato quasi tutto risolto, bisognerà solo incontrarsi, per mettere nero su bianco.

La Redazione