Petagna:”Non vedo l’ora di essere allenato da Gattuso e giocare insieme a Mertens ed Insigne”

Queste sono le parole rilasciate da Andrea Petagna ,futuro attaccante del Napoli,a Skysport24 sulla sua raccolta fondi e sul suo prossimo approdo sotto il Vesuvio:

“Siamo partiti con questa iniziativa e voglio ringraziare chi mi ha dato una mano a far partire questa campagna. Siamo riusciti a donare posti di terapia intensiva, aiutando diversi ospedali in Italia.Napoli è l’occasione più importante della mia vita, ci arrivo in un bagaglio importante di gol e penso sia frutto di un percorso non solo con Spal e Atalanta. Ho fatto tante esperienze anche in Serie B che mi hanno permesso di arrivare poi carico per una nuova avventura. È un’opportunità unica per me, un’occasione importante e penso di essere pronto. Non vedo l’ora di essere allenato da Gattuso e giocare insieme a calciatori forti come Mertens, Insigne e gli altri. Sono due giocatori fantastici, li ammiro tanto e sono i miei opposti come caratteristiche”.