Obiettivi Napoli – Concorrenza “italiana” per l’esperto Vertonghen

Il Napoli ovviamente si augura di confermare Koulibaly, non sarebbe facile trovare il sostituto, ma il Napoli comunque per maggior sicurezza si sta guardando intorno. Uno dei nomi nell’agenda del d.s. Giuntoli è sicuramente è Jan Vertonghen, si libererebbe a parametro zero dal Tottenham, quindi una preda davvero succulenta. Sull’esperto difensore belga, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche l’Inter, club che vuole anche il connazionale Mertens, ma questa è un’altra storia. C’è da capire se la società di De Laurentiis vorrà andare eventualmente su un elemento di esperienza, oppure su un giovane profilo per la prossima stagione.