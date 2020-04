Marchetti: “Il 25% della Serie A ha un grosso problema…”

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito delle strategie di calciomercato: “La FIFA è vero che ha dato indicazioni, ma rimangono dei problemi di non poco conto sul tavolino. Voi direte: cosa volete che sia… basta trovare un accordo. Si prolungano i contratti e si finisce la stagione. Vero. Se i giocatori coinvolti non fossero 133 su 511 non sarebbe un grande problema. Si avete letto bene: praticamente un quarto della Serie A ha a che fare con questo tipo di “problema”. Chi a scadenza, chi in prestito in tutte le sue formule (diritto, obbligo o senza nulla)”.

Ha aggiunto: “Il 25% dei giocatori è coinvolto in questa maxi operazione. Si va da giocatori di valore come Mertens (o Kulusevski) a quelli che considerano chiusa la propria avventura in un club come per esempio Marchetti al Genoa. Poi ci sono anche quelli che le società di Serie A hanno dato in prestito… e alcuni di questi nomi, soprattutto in casa interista, sono pesanti (Icardi, Nainngolan, Perisic vi dicono qualcosa). Sulle scadenze di contratto, un conto sarà chiacchierare con Buffon e Chiellini, un conto con Mertens e Callejon. E anche fra i due napoletani ci sarà differenza, visto che Mertens una stretta di mano virtuale con De Laurentiis se l’era data prima che scoppiasse il problema Coronavirus, mentre invece Callejon neanche quello. Se la stagione dovesse proseguire sarebbero d’accordo a proseguirla con il Napoli? E se dovesse proseguire 2 mesi anziché due settimane? Ecco perché i problemi sono ancora molti e ancora tutti da risolvere. Qualcuno, naturalmente, si è portato avanti. Ha cominciato delle trattative per essere in una situazione di comodo. Ma ancora non è stato risolto (quasi) nulla”.