Kalidou Koulibaly fa tredici ma non vince nulla!

Tredici le partite disertate da dicembre. Barcellona compreso: un’annata storta, e neanche poco, che Kalidou potrebbe e soprattutto vorrebbe trasformare quando sarà possibile giocare ancora. Dal campionato alle coppe; magari con la conquista della Coppa Italia. Niente male come prospettiva, anzi, ma il punto interrogativo del futuro continua a fare ombra: nulla è deciso, sia chiaro, ma il Psg e lo United non hanno mai smesso di pensare a lui e l’idea è che questa volta proveranno ad arrivare fino in fondo con l’offerta giusta. Soprattutto per il Napoli: che a Koulibaly, vale la pena ricordarlo, riconosce un valore di almeno 100 milioni di euro. Fonte: CdS