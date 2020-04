Insigne, Mertens, Milik e il suo sostituto, il pensiero di Marco Capparella

Contattato da NapoliSoccer via Instagram un primo pensiero di Marco Capparella:

Si parla di un possibile addio di Milik, chi consiglierebbe al Napoli per sostituirlo?

“Mi dispiace tanto se dovesse andare via, veniva da un infortunio grave, si è ripreso bene e quest’anno stava facendo molto bene. Se dovesse andare via per sostituirlo verrà preso un grande campione. Chi? Io prenderei Cavani e farei un pensiero ad Ibra. Anche se è un po’ avanti con l’età può ancora dire la sua. Non è la politica del Napoli prendere questi tipi di giocatori, la società azzurra ha sempre preso giocatori giovani che possono dare il loro apporto al club per 3/4 anni. È una politica e De Laurentiis fa bene a fare questo.

Rinnoveresti Mertens?

“Mertens lo rinnoverei a vita, è un giocatore che mi fa impazzire, così come Insigne ricorda un po’ me. Faccio sempre il tifo per loro. I piccoletti, i brevilinei, sono giocatori importanti che ti fanno fare il salto di qualità e creano sempre la superiorità numerica. Quando le partite sono piatte questi sono i giocatori che possono risolvere. Sono giocatori che fanno gola a chiunque ed il Napoli dovrebbe tenerseli stretti”.

In chi ti rispecchi tra Insigne e Mertens?

“Mi rispecchio in Capparella, né nell’uno né nell’altro. Entrambi sono due giocatori importantissimi che hanno fatto una grandissima carriera, dieci volte più bella della mia. Se la meritano tutta”.