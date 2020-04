In casa Napoli si aspetta “la ripresa” per affrontare i “tagli”

Indicazioni per la ripresa – Gli azzurri effettueranno a casa tre tamponi prima della ripresa degli allenamenti, lo staff medico è pronto. Il Napoli avrebbe potuto cominciare ad attivare il protocollo sanitario già ieri se fosse stata ufficializzata la data del 4 maggio come ripresa degli allenamenti. Dopo i tamponi fatti a casa, gli esami verranno completati durante il ritiro superblindato a Castel Volturno con i successivi test sierologici e le visite mediche. Infine gli allenamenti sul campo tenendo presente le indicazioni della commissione medica della Figc. Norme molto rigorose da rispettare nelle prime due settimane di ritiro permanente che saranno superblindate. Grande attenzione a pranzo e a cena: previsto il self service per i calciatori e più tavoli separati per evitare contatti. Al momento però è ancora tutto fermo e gli azzurri proseguono la preparazione a casa, stipendi al momento ancora congelati: il club azzurro è in attesa di capire con esattezza quando ripartirà la stagione e in quel momento verrà affrontato il tema tagli.

Il Mattino