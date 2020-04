Il Barça propone Rakitic per un centrocampista azzurro

Forte l’interesse del Barcellona per Fabian Ruiz, tanto da mettere sul piatto il cartellino di Ivan Rakitic, 32 anni, forte centrocampista croato, per convincere il Napoli a cedere lo spagnolo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che è già arrivata la risposta del club azzurro, non intenzionato ad un eventuale scambio ma preferirebbe monetizzare. Il Napoli è intenzionato a blindare lo spagnolo, così come richiesto da Gattuso. Si tratta il rinnovo del contratto con un possibile inserimento della clausola rescissoria a 180 milioni di euro.