I 4 nomi di cui Gattuso non vuole fare a meno, eccezione per un big

Con la riconferma sulla panchina del Napoli, Gattuso ha individuato 4 calciarori imprescindibili per il futuro. Così come riporta il Corriere dello Sport, i calciatori ai quali il tecnico calabrese non rinuncerebbe mai sono Fabian Ruiz e Zielinski in mediana e Mertens e Insigne in attacco. L’unico top che sacrificherebbe è Koulibaly, con il quale potrebbe accettare di perdere “la partita”, ma sempre a cifre elevate che permetterebbero alla società azzurra di sostituirlo degnamente.