Gravina sa bene che il traguardo è lontano ma non demorde

Tamponi

Qualora l’esecutivo non potesse metterli a disposizione del calcio per motivi etici. «Ogni club comprerà 1.000 tamponi, ma ne pagherà 2.000 in modo da lasciarne la metà alle persone che ne hanno bisogno» il jolly che il calcio si è giocato per dimostrare tutta la sua buona volontà.

In serata è emersa la possibilità di alzare il rapporto tra i tamponi usati e quelli pagati da 1 a 2 addirittura 1 a 5. Con beneficiari del “dono” sempre i cittadini. Uno sforzo ulteriore. Gravina ha chiuso la conference call con buone sensazioni e ai suoi più stretti collaboratori ha confidato l’impressione positiva che il protocollo redatto dalla Commissione medico scientifica federale ha destato in Spadafora e nelle persone a lui più vicine.

Sa bene che il traguardo è ancora lontano perché adesso il “vademecum” deve passare l’esame del comitato tecnico scientifico del ministero della Salute e del ministro Speranza, ma i primi passi di fronte all’esecutivo sono stati mossi nella direzione giusta. Fonte: CdS