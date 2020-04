Gattuso per il futuro: Tra obiettivi stagionali e rinnovi

IL FUTURO

Una volta rotto il ghiaccio della sosta infinita sarà poi il turno del campionato: e dunque del consolidamento di una classifica raddrizzata poco prima della sospensione con il rientro nella zona Europa League. Gli azzurri sembrano i veri padroni del proprio destino, sì, e tra l’altro l’idea di dover mantenere altissima la tensione fisica e mentale sin dal primo giorno, considerando gli impegni, potrebbe giovare anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou. Non si scherza, per niente, tant’è che Gattuso ha continuato a seguire la squadra passo dopo passo anche a distanza, con la tuta e il telefono. Il computer e il televisore: video su video.

Tabelle atletiche e anche tecniche: per ora va così, funziona così, ma Rino c’è e non ha mai smesso di incitare il gruppo. Mai. Il carattere è quello di sempre, altro che storie, e non è un caso che nei momenti vuoti, che sono stati e sono ancora tanti, il tecnico abbia affrontato con il club anche il discorso del mercato. Il futuro. Un futuro da scrivere, da prolungare e ufficializzare: tra i tanti rinnovi, da Mertens e Milik fino a Zielinski e Fabian, sul tavolo c’è anche il suo contratto. Impossibile dimenticarlo. Fonte: CdS