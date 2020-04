Coronavirus – I viaggi, in macchina ed in aereo, cosa cambia. Domande e risposte

Dalle pagine de Il Mattino sul Coronavirus

Quando si potrà andare fuori città? D al 4 maggio resterà il divieto di muoversi da una regione all’altra, ma saranno consentiti gli spostamenti all’interno della propria. Questo permetterà, ad esempio, a chi ha la seconda casa in un’altra città, di raggiungerla. Di fatto l’orientamento è quello di garantire maggiore libertà agli italiani, sia pure sempre con prudenza e cautela, confidando in comportamenti responsabili anche quando il lockdown sarà meno rigoroso. Sarà possibile andare a correre lontano da casa, purché da soli. Indossando le mascherine si potrà andare a trovare i familiari che magari abitano in un altro quartiere o in un’altra città, purché si rimanga all’interno dell stessa regione.

Come funzioneranno gli aerei? A nche sull’aereo sarà necessario garantire il metro di distanza e tra le soluzioni prospettate c’è quella di lasciare vuoto il sedile dimezzo nelle file da tre, caratteristiche dei velivoli a breve emedio raggio, come Airbus 320 o Boeing 737. In questo modo ovviamente ci saranno meno passeggeri, che comunque dovranno indossare le mascherine. Lo stesso vale sia per il personale di bordo, sia per quello di terra. Le code dei controlli dei documenti o dei bagagli saranno riorganizzate, non sarà possibile essere troppo ravvicinati. Questo, in linea teorica, dovrebbe causare dei rallentamenti,ma poiché in realtà i passeggeri saranno in numero assai inferiore di quelli che nella normalità sopportano gli aeroporti, i disagi saranno limitati.