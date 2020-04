Chiariello:”Dobbiamo pensare ad una fase 2 anche se non ci siamo ancora dentro”

Le parole di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Re Tentenna era Carlo Alberto di Savoia, che tentennava nell’emanare lo Statuto Albertino. Ministro Tentenna, non è un Savoia, ma prende ordini dal Governo italiano. Il 4 Maggio, con ogni probabilità, lo sport individuale sarà ammesso: jogging, tennis, atletica, tutti quelli che sono sport senza contatto fisico. Dobbiamo pensare ad una fase 2 anche se non ci siamo ancora dentro, senza di quella non solo perderemmo la vita, la salute, come tanti italiani, ma perderemmo il pane. E’ vero che ci sarà un effetto rimbalzo, ma è anche vero che il lockdown più duro d’Europa l’abbiamo subito noi. Dobbiamo far ripartire le attività essenziali, anche quelle meno utili ma pensati economicamente: il calcio è uno di quelli”.