Avv.Grimaldi:”Ho consigliato a tutti coloro che mi seguono, come ottenere il rimborso del biglietto”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Erich Grimaldi, avvocato:

“Su mia indicazioni al Napoli sono arrivate una serie di applicazioni di rimborso in relazione all’articolo 12 del regolamento d’uso dello Stadio San Paolo. Sappiamo che la partita si doveva giocare al 5 Marzo e poi è stato rimandato. Ho semplicemente consigliato a tutti coloro che mi seguono, come ottenere il rimborso del biglietto. La causa di forza maggiore non vale come esimente, ho comprato un abbonamento e tu non mi dai un servizio. Con l’impossibilità di una prestazione l’abbonato chiederà un recesso. Tutto questo si è verificato con palestre, scuole, viaggi, allora nessuno più restituirebbe i soldi? Sarebbe assurdo”.