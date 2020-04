ADL ha deciso, non lo cede e toglie Lozano dal mercato

Hirving Lozano è stato il non protagonista di questa “mezza” stagione azzurra, talmente in ombra da divenire, gioco-forza, un oggetto misterioso. Con la gestione Ancelotti ha offerto piccoli sprazzi, ma nelle gerarchie di Gattuso, in effetti, pare non sia mai entrato. De Laurentiis, però, nonostante tutto, anche alcune richieste, ha deciso di toglierlo dal mercato e di non vederlo per un solo anno negativo. D’altronde, il messicano è stato l’acquisto più costoso della storia azzurra recente e il patron vorrebbe dargli una nuova possibilità, anche per non svalutare del tutto un investimento notevole. Il presidente partenopeo, come si legge su La Gazzetta dello Sport, non ha intenzione di prendere in considerazione alcuna offerta e spera che il tecnico calabrese possa “ritagliare” spazio a El Chucky e magari dargli una proficua posizione in campo che possa mettere in luce le sue caratteristiche.