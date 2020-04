UFFICIALE – V. De Luca: “Da lunedì aperti i luoghi di ristorazione per il cibo d’asporto”

In un momento dove il paese cerca di vincere la battaglia contro il Coronavirus, una pandemia che ha messo in ginocchio anche l’economia, arrivano importanti novità dalla Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un decreto che consentirà ai ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, cartolerie e librerie di aprire e di consegnare cibo e roba d’asporto. Ecco il comunicato attraverso il sito ufficiale della Regione Campania.

Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca:

“Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”.

La Redazione