Supervertice alle 12.00: si aspetta la decisione del Ministro Spadafora

Oggi c’è il supervertice in cui Spadafora, che il 16 aprile per primo aveva parlato della data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti «a porte chiuse», dovrà dire al calcio cosa fare. Ovvero se ha cambiato idea. Le strade sono tre. Potrebbe – ma non lo farà – decretare la fine della stagione. In seconda ipotesi, autorizzare l’inizio degli allenamenti, sia pure secondo le cautele del protocollo sanitario della Figc ma stabilendo che per ricominciare il campionato ci sarà bisogno di una nuova ulteriore autorizzazione. Infine, terza opzione, spiegare che è prematuro riaprire già il 4 maggio agli allenamenti per gli sport di squadra. Ipotesi, che di fatto, chiuderebbe la stagione perché impedirebbe di tornare in campo per la fine di maggio. In tempo utile per concludere la serie A nei primi giorni di luglio.

Il Mattino