Semifinali Coppa Italia spuntano quattro date. Le gare visibili a tutti

Per il calendario, l’orientamento rimane quello di riniziare con le semifinali in chiaro di Coppa Italia il 27-28 maggio. Il calcio visibile a tutti è una priorità anche per Spadafora. Se però gli allenamenti non partiranno il 4 maggio, rispettare la scadenza di fine mese non sarà possibile. Alternative? In Lega sono pronte ipotesi alternative con il via nelle finestre successive ovvero il 3, il 7 e il 10 giugno. L’ordine delle giornate nel calendario a blocchi che vedere in alto alla pagina sarebbe lo stesso, ma è chiaro che gli impegni sarebbero più compressi e che le settimane “vuote”, come riporta il CdS, previste per dare respiro ai calciatori soprattutto all’inizio, sarebbero azzerate. Si tratterebbe di un vero e proprio tour de force, ma per arrivare alla fine la Serie A da ieri è disposta a questo e altro. Tutto dipende dall’incontro di oggi, dove si traccerà la strada per la ripresa degli allenamenti, ma soprattutto per il ritorno all’attività agonistica.

La Redazione