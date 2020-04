Se non si gioca i presidenti faranno i soldi per le pay tv. Ecco come

Lo stop al campionato aprirebbe un fronte che i presidenti hanno già in mente: il taglio degli stipendi, dal 20% al 30% per cento, consentirebbe il prossimo anno di offrire sconti importanti alle pay tv. Senza dimenticare che ballano ancora i diritti per il prossimo triennio. Insomma, non vale la pena, proprio adesso, andare alla rottura. Fonte: Il Mattino