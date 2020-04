Romero nell’affare Milik? Le parole del suo agente Paolo Palermo

Continuano le voci riguardo il futuro di Milik. Cristian Romero, centrale argentino che piaceva agli azzurri già prima di finire a Torino e che potrebbe essere un’idea per il dopo-Koulibaly. Il suo agente Paolo Palermo ha detto: «Romero è un ragazzo che ha tutte le carte in regola per fare una grandissima carriera. La sua forza è la testa, vuole arrivare a grandi livelli e non si ferma mai.in Italia l’aveva proposto proprio agli azzurri. Ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero, lo gestiva mio figlio dall’Argentina, è stata proprio il Napoli parlandone con Giuntoli.Non so se la Juve oggi se ne libererebbe facilmente. Chiellini e Bonucci hanno una certa età, Demiral si è infortunato, Rugani è in uscita. Peraltro anche l’Atalanta lo vorrebbe». Fonte: mattino.it