RINNOVO – Napoli-Zielisnki, si sta arrivando al lieto fine

Il Napoli sa perfettamente che nel futuro ci sono alcuni calciatori che sono considerati fondamentali per il gioco di Gattuso, uno di questi è Piotr Zielinski. L’ex di Empoli e Udinese ha finora realizzato 22 reti, anche se spesso non ha mostrato tutto il suo talento che è infinito. Il rinnovo è un argomento che spesso e volentieri è diventato oggetto di discussione da un anno a questa parte, ma ora sembra essere molto vicini. Il club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, gli offre 3 milioni all’anno fino al 2025, il polacco vuole restare e la sensazione è che passata la pandemia, ci sarà il rinnovo. Anche il c.t. della Polonia vede in lui un potenziale fuoriclasse, quando se ne renderà conto tutto il mondo lo ammirerà, Napoli compresa.

La Redazione