Psg ed Everton sempre sulle tracce di Allan

Più di un anno fa di questi tempi, il Napoli ricevette un’offerta di 60 milioni dal Psg, proposta che il club azzurro all’epoca rispedì al mittente e da quel momento Allan non sembrò contento di restare. L’ultima sessione di mercato invece si era fatto avanti l’Everton di Ancelotti, ma anche in questo caso i partenopei disse di no. Gli arrivi di Lobotka e Demme, hanno lanciato un messaggio al calciatore ex Udinese che non è proprio in cima ai pensieri di Gattuso. I rapporti tra i due non sono idilliaci, tanto che fu escluso per la trasferta di Cagliari. Nel mercato estivo Psg ed Everton e non solo torneranno alla carica per Allan, ma non si faranno sconti.

La Redazione