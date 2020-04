Ligue 1: Se verranno fugati i dubbi il sindacato calciatori non si opporrà

LA REPLICA

La lega calcio non è stata con le mani in mano e ha subito replicato a Kastendeuch: «Attenderemo di conoscere le nuove procedure che il governo annuncerà alla fine di aprile prima di decidere», ha replicato la LFP in una nota. L’organismo ha anche affermato di essere «in attesa delle raccomandazioni dell’UEFA. Che sarà presentata al suo comitato esecutivo il 23 aprile. Anche in merito al calendario delle partite in Champions».

Inoltre, l’LFP ha ricordato di aver chiesto al comitato medico della federcalcio e al rappresentante dei medici del consiglio di amministrazione dell’LFP «di elaborare un protocollo sanitario e medico per riprendere l’attività». Come del resto hanno già fatto i principali campionati europei. Il sindacato, dopo essersi accorto del caos provocato dalle dichiarazioni di Kastendeuch, ha poi emanato un altro comunicato in cui ha provato a stemperare i toni: «Se nei prossimi giorni i dubbi saranno fugati allora l’UNFP, ovviamente, non si opporrà alla ripresa del campionato». Fonte: CdS