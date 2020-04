Il Napoli fissa un prezzo altissimo per Fabian Ruiz

Nel 2018 il Napoli decise di acquistare il centrocampista Fabian Ruiz su suggerimento di Carlo Ancelotti e il figlio Davide, l’acquisto alla fine fu di 30 milioni, ovvero il valore della clausola rescissoria del Betis Siviglia. In Spagna ci furono parecchi club titubanti, Real Madrid e Barcellona su tutti, non credettero nelle sue potenzialità. Valore tecnico che sfociò in un primo anno in azzurro più che brillante e un Europeo Under 21 da star. Questa stagione tra alti e bassi, ma con Gattuso sembra essere tornato ai suoi livelli, non mancano gli estimatori. Le big della Spagna, ma anche il Manchester City. Il Napoli, come riporta il CdS, però chiede 100 milioni, una cifra che se venisse sganciata, farebbe desistere De Laurentiis che non vuole mandarlo via, anzi lo vuole blindare, visto che all’attuale tecnico lo considera incedibile.

La Redazione