“Gelo” in casa Napoli: sembra essere tutto in stand-by

Questione stipendi in casa Napoli. Secondo La Repubblica ci sarebbe il gelo tra il Presidente De Laurentiis e i calciatori azzurri. Il patron ha infatti ha deciso unilateralmente di mettere in stand-by tre importanti questioni, legate tutte tra loro. La prima riguarda la sospensione immediata degli stipendi, con il mancato pagamento dell’ultima mensilità ai giocatori azzurri e allo staff. Si prevedeva di arrivare ad un accordo, ma non si è neanche cominciato a trattare, perchè si sta aspettando di capire se si ripartirà a meno. Gli altri due nodi da sciogliere riguardano invece lo spinoso caso delle multe post ammutinamento e quello del rinnovo dei contratti in scadenza. In primis, ovviamente, quelli di Callejon e Mertens.