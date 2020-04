Gattuso per il futuro punterà su Gaetano e un 2001 dell’Empoli

In attesa di avere le idee più chiare per quanto riguarda i rinnovi, su tutti Zielinski, Mertens e Milik, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha in mente di puntare anche su alcuni giovani da inserire nella rosa. Secondo il CdS due su tutti sono nei pensieri del tecnico, il primo è Gianluca Gaetano. Il classe 2002 in prestito alla Cremonese ha il potenziale per diventare forte e potrebbe far parte della rosa, ma per restarci. Il secondo, il club azzurro lo sta trattando, piace al d.s. Giuntoli e gioca nell’Empoli. Si tratta del classe 2001 Ricci e come per Gaetano ha la stoffa di poter fare la differenza, tra qualche mese compirà 19 anni. In attesa del presente i partenopei guardano al futuro.

La Redazione