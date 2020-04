E’ pronto anche un piano B per la ripresa dei giochi. Nessun scudetto, sì alle Coppe!

È meglio che la serie A si prepari ad un piano B, come suggerisce Malagò, perché la questione è senza dubbio complessa. Dunque, se non si riprende? Pacifico, lo scudetto non sarebbe assegnato. Per le coppe europee, ci sono invece diverse correnti di pensiero. Ma la cosa molto probabile è che tocchi all’Uefa decidere. E a quel punto Ceferin lo farebbe in base al ranking: in questo caso in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). Nessuna retrocessione e ipotesi serie A a 22 squadre (con 5 retrocessioni nella stagione 20-21), per la gioia del Benevento. Anche se Cellino ha avanzato l’ipotesi (bocciata) di far restare in B i campani un’altra stagione, ma con un bonus punti (i 22 accumulati). Follia. La serie C e la serie D non ripartiranno perché se Spadafora ha dubbi per la A figurarsi per le serie minori. Avvocati di molti club mobilitati ed estate al Tar. Tutti a litigare. E sarebbe il segnale che il peggio è passato.