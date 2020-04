De Laurentiis ha fissato la base d’asta per Fabian Ruiz

E anche questo si chiama affare. Ma sontuoso. Fabian Ruiz è il colpo dell’estate del 2018, quella nella quale arriva Ancelotti. Giuntoli se ne è innamorato, convoca in un albergo romano i suoi manager prima di partire, con l’ok di De Laurentiis all’assalto di una clausola da 30 milioni di euro. E quando Ancelotti firma, curiosità, il primo nome nell’elenco dei rinforzi è proprio quello di Fabian Ruiz, che Davide – il figlio dell’allenatore – vivendo a Siviglia, ha avuto modo di seguire. Fabian Ruiz s’impone per versatilità, eleganza e intelligenza, ondeggia tra la mediana e la trequarti, va da destra a sinistra – anche sulle corsie – atterra in Nazionale ma deve rinunciarci per una influenza potente che lo spinge persino al ricovero in ospedale, poi diventa il protagonista dell’Europeo Under 21 che la Spagna vince con le prodezze di quello che viene premiato come il miglior giovane del torneo. Lo vuole il Real Madrid, lo vuole il Barcellona, lo vorrebbe anche il Manchester City, ma le spagnole – chiaramente – sarebbero le squadre maggiormente gradite dal talento di metà campo, che il Napoli cerca di blindare con un rinnovo e una clausola da centoventi milioni di euro. Ma il Napoli non intende cedere, non immagina di venderlo, e potrebbe farlo se effettivamente costretto dinnanzi a una offerta alla quale sarebbe impossibile dire di no. Fonte: CdS