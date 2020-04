Come ogni giorno, intorno alle ore 18,00, arrivano i dati da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per quanto concerne la pandemia Coronavirus e anche oggi le notizie sono positive. In leggero calo i deceduti, in 24 ore 437, i pazienti guariti sono 2943, la più alta da quando è in circolo il Covid-19, mentre per il diciassettesimo giorno di fila in calo la pressione ospedaliera. Ancora piccoli segnali, ma che inducono all’ottimismo, però sempre navigando a vista.

La Redazione