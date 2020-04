Contratti in scadenza a giugno: i suggerimenti FIFA

Questa stagione che stenta a concludersi, pone, tra gli altri, il problema dei famosi contratti in scadenza, quelli al 30 giugno, per intenderci. Nel Napoli è il caso di Mertens e Callejon. La Gazzetta dello Sport scrive delle raccomandazioni FIFA per la gestione di situazioni come questa. Il suggerimento è quello di prolungare i contratti in scadenza fino al termine ufficiale della stagione calcistica. Per esempio, in caso di fine stagione fissata al 31 luglio, bisognerebbe far vestire ai due la maglia del Napoli per almeno un altro mese rispetto alla naturale scadenza dell’accordo. Qualora i calciatori si opponessero, servirebbe un accordo “privato” con la società o addirittura un affidarsi alle leggi del lavoro sportive e alla camera di risoluzione della FIFA.