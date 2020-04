Caos – In Coppa in base al ranking e nessuna retrocessione

Oggi è previsto un supervertice durante il quale il Ministro Spadafora dovrebbe comunicare la sua decisione in merito alla ripresa del mondo calcio. Si aspettano decisioni in merito agli allenamenti, le porte chiuse, in modo da definire in che modi terminare questa complicata stagione agonistica.

Possibili anche queste soluzioni. Per le coppe europee ci sono diverse correnti di pensiero. Ma la cosa molto probabile è che tocchi all’Uefa decidere. E a quel punto Ceferin lo farebbe in base al ranking: in questo caso in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36).

Nessuna retrocessione e ipotesi serie A a 22 squadre (con 5 retrocessioni nella stagione 20-21), per la gioia del Benevento. Anche se Cellino ha avanzato l’ipotesi (bocciata) di far restare in B i campani un’altra stagione, ma con un bonus punti (i 22 accumulati).