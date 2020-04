CALCIO FEMMINILE – La serie B difficilmente ripartirà. Ecco gli scenari

La pandemia che ha colpito l’Italia sta non solo condizionando l’economia del paese, ma anche il calcio giocato. Secondo il sito tuttocalciofemminile la serie B femminile difficilmente concluderà la stagione agonistica, anche se una flebile speranza ci potrebbe ancora essere. Il tutto sarà deciso dalla Federazione che dovrà prendere la decisione finale e che inevitabilmente non accontenterà nessuno. Ad oggi certe della promozione in massima serie sarebbero il Napoli femminile e la Lazio Women’s, mentre sarebbe tagliata fuori il San Marino Accademy che ha una gara in meno. I club si sono resi conti che difficilmente si andrà avanti, soprattutto pensando alla salute delle ragazze. Un’altra ipotesi è l’allargamento della cadetteria con Como, Vicenza, Pontedera e Pomigliano.

La Redazione