CALCIO FEMMINILE – I. Gazidis (pres. Milan): “Club solido, determinato e appassionato”

Il mondo del calcio in questi giorni si chiede se e quando si tornerà all’attività agonistica, compreso il movimento femminile. Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente dell’A.c. Milan Ivan Gazidis analizza il momento del club rossonero. “La sfida per il secondo posto con la Fiorentina era avvincente, ma in questo momento è giusto pensare alla salute e poi al calcio giocato. Sento interrogativi sul movimento femminile, ma vi posso dire che noi abbiamo una società solida, determinato e appassionato. Alle ragazze dico di pensare alle vostre famiglie, alla vostra salute, perchè il nostro club darà ampie garanzie per il futuro”.

La Redazione