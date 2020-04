Agresti: “Fabian piace in Spagna, Milik lo vedrei bene per esaltare…”

Il giornalista Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, durante la trasmissione Microfono Aperto: “Fabian Ruiz piace molto in Spagna. C’è una novità però. Il Napoli lo vorrebbe confermare perché nella parte finale della stagione il feeling è tornato a scaldarsi. Vicenda curiosa, colpisce che metta in evidenza solo oggi le sue grandissime qualità. Forse è andato anche oltre, è uno dei migliori in campionato se non in Europa. Corvino? Chi prende tanti calciatori non può azzeccarli tutti. Ha avuto il merito di individuare tanti ottimi calciatori quando erano perfetti sconosciuti”.

Ha aggiunto: “Friedkin Si sta allontanando dalla Roma, c’è stato un brusco rallentamento della trattativa e questa è una situazione allarmante per il club giallorosso. Zaniolo vuol rimanere alla Roma e per adesso è destinato a restare. Molto dipenderà dalla sua crescita e anche del futuro del Club. Lukaku forse ha parlato solo ora perché ha riflettuto su quello che è successo, non poteva lanciare un allarme su basi modeste. Forse ha esagerato, sono perplesso e anche l’Inter è arrabbiata con lui. Icardi è uno tra i migliori bomber in Europa. Milik è meno spietato di Icardi in area, ma il suo meglio ancora non l’ha dato e alla Juve lo vedrei più adatto per esaltare Dybala e Ronaldo”.