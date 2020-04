Il Coronavirus sta stravolgendo e non poco i calendari del calcio italiano e non solo. Dall’Europeo alle Olimpiadi, ora dal sito dell’Uefa c’è l’ufficialità che l’Europeo femminile dal 2021 slitterà al 2022, per consentire ai primi due eventi di potersi svolgere nel 2021. In attesa di attendere anche le date della doppia sfida dell’Italia del c.t. Bertolini contro la Danimarca.

La Redazione