UEFA – Annuncio ufficiale di una videoconferenza per oggi

Bisogna prendere decisioni importanti e, stando alle ipotesi, le relative smentite e le diverse posizioni, l’invocata univocità di intenti in merito alla ripresa del mondo calcio sembra essere ancora lontana. Pertanto, la Uefa attraverso il proprio profilo twitter ufficiale ha annunciato che in giornata, mediante una videoconferenza, si terrà un incontro con le 55 Federazioni affiliate. L’incontro di oggi anticiperà quello di giovedì 23 aprile, quando il Comitato Esecutivo Uefa discuterà l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul calcio europeo. Di seguito il tweet:

📆 UEFA will today host an online information session for the General Secretaries of UEFA’s 55 member associations ahead of Thursday’s #UEFAExCO video conference.

The meetings will look at developments across both domestic and European competitions.

— UEFA (@UEFA) April 21, 2020