Tutto il personale del Napoli sarà sottoposto al tampone e poi test sierologico

Tutto il personale (compresi il ds Giuntoli, il suo vice Pompilio e il team manager De Matteis), il cuoco e i magazzinieri saranno sottoposti al test per capire se sono positivi al Covid 19. In totale saranno 60 a prendere parte al raduno nel centro tecnico: non solo per i calciatori sarà un ritiro blindato a tutti gli effetti, una vera e propria clausura. Una zona rossa. Il piano dei sanitari del club azzurro prevede tra il 29 e il 30 aprile anche l’effettuazione dei test sierologici. Si rispetterà il protocollo emanato dalla Figc, secondo il Mattino, assieme al comitato medico scientifico dello scorso fine settimana, in attesa di avere l’ufficialità del ritorno agli allenamenti e poi se tornare in campo tra fine Maggio o inizio Giugno.

La Redazione