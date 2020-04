Serie A – Oggi scatta un’attesissima “tre giorni” di rese dei conti

Si comincia con l’assemblea di serie A. Poi, domani, toccherà a tutto il calcio italiano confrontarsi con il ministro dello sport Spadafora in merito al protocollo per la ripresa degli allenamenti. E, infine, tutti si aspettano che giovedì, dopo la riunione di oggi con le Federazioni e di domani con Eca e Leghe europee, l’esecutivo Uefa stabilisca innanzitutto come, ma per certi versi anche quando, si ritornerà in campo per concludere la stagione. Già l’assemblea di oggi, comunque, si annuncia incandescente. L’idea è quella di arrivare a una presa di posizione definitiva, affermando che la massima categoria vuole tornare a giocare, come già emerso nel consiglio di ieri: «Confermata all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione, qualora il governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza», si legge nella nota di via Rosellini. E’ un messaggio forte, probabilmente indirizzato anche a Malagò. Ma, soprattutto, mette in un angolo quei club che continuano ad opporsi alla ripresa per partito preso. Fonte: CdS