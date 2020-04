Sen. Quagliarello: “Il Napoli mi manca, mi manca il tempo che gli dedicavo”

Il calcio e soprattutto il Napoli, manca? Per molti non è questo il momento per “sentire” tale mancanza, altri invece si sentono orfani. Per il senatore Fi, Gaetano Quagliarello, è un po’ così. «A me invece il Napoli manca, così come mi manca quella scansione del tempo determinata dalle partite. Il concentrarsi come facevamo prima sulla partita da giocare è un’assenza forte, anche perché il Napoli da anni gioca in Europa e passiamo ancor più tempo pensando alla squadra. L’aspetto positivo è che oggi invece di informarmi a tutte le ore sulle notizie della squadra, mi dedico forse a letture più interessanti»

Il Mattino