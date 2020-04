Sen. Parente: “Il Napoli è un amante partito per un viaggio”

Mancanza, forse meglio definirla assenza. Perchè il Napoli al momento, seppur mancando, è assente dalle vite dei tifosi napoletani, nonostante sia, da sempre un tutt’uno con la sua gente e la città. Con filosofia vive quest’ assenza la senatrice del Pd, Annamaria Parente, animatrice del club azzurro del Senato e tifosissima di Insigne e compagni. «Siamo in una situazione che impone tantissime preoccupazioni, ma le passioni non muoiono e continuano a viverci dentro. Non nascondo che qualche volta mi è capitato in questo periodo di riguardare alcune partite d’archivio, come quelle del Napoli di Cavani, che adoravo. Ma Napoli, pur vivendo tutto amplificando le emozioni, ha saputo trovare il giusto equilibrio tra ragione e sentimento. È vero che la città vive anima e corpo con la squadra, ma i vecchi cliché non hanno retto. I napoletani hanno saputo mettere al primo posto la salute e rispettare le regole come testimoniano gli ottimi dati sui contagi». L’amore è però duro a morire. «Restiamo innamorati della squadra fa notare Parente – ma dobbiamo vivere questo periodo come se il nostro amante sia partito per un viaggio e torneremo a riabbracciarci».

Il Mattino