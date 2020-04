Sarri lo ha chiesto espressamente: Milik è ideale per il suo gioco

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, è stato lo stesso allenatore della Juventus, Maurizio Sarri a chiedere Milik, poichè lo vede l’ideale spalla di Ronaldo. Il polacco, in scadenza di contratto nel giugno 2021, non ha rinnovato con il Napoli ed è in attesa di capire il suo futuro. L’attaccante guarda alle proposte che gli arrivano e valuta con maggior attenzione quella dei bianconeri. Così come dichiarato dal vicepresidente polacco Kozmiski, Milik dirà addio al Napoli.