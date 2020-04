Chiariello: “Spadafora lo ribattezzerei Re Tentenna, perché…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Tutto quello che sta succedendo nello sport italiano è subordinato al Governo: domani sapremo, ma secondo me non accadrà nulla. Il Ministro Spadafora lo ribattezzerei “Re Tentenna” lo stesso che fece sospendere una partita che stava per cominciare, mandandoli negli spogliatoi. Attualmente dispone di un protocollo da parte dei medici della FIGC, giocando a porte chiuse, molti medici sono d’accordo, ma lui tiene duro nel non decidere. Se c’è una cosa che un politico non può mai fare è quella di non decidere: in questo momento Spadafora si sta ergendo come il Tentenna del Governo italiano che rovina i sogni”.