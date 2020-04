Proposto al Napoli un giovane talento argentino, le parole dell’agente

Uno dei talenti che in Argentina hanno attirato l’attenzione negli ultimi mesi è Bruno Amione (18) difensore del Belgrano in Ptimera B Nacional. Il suo agente Paolo Palermo, ne parla ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’: “Al Napoli abbiamo proposto Bruno Amione, che gestisce sempre mio figlio, gioca titolare nel Belgrano in Argentina, mancino, difensore forte, un altro Romero. Quando noi facciamo i nostri viaggi, più di proporre ottimi giocatori a prezzi bassi non possiamo. Se Amione, che adesso vale due milioni e mezzo, giocasse in un’altra squadra ne varrebbe 9-10. L’aveva preso il Genoa, poi però l’affare è saltato perché non si sono messi d’accordo con tempestività. Io chiaramente ci tengo al Napoli e mi farebbe piacere “fare” un calciatore con loro. Speriamo che mi sentano e prendano questo gioiello, per me è fortissimo. Ovviamente in questo periodo è tutto fermo”.